Научные разработки ЮУрГУ представили главе Минобра РФ

Вуз работает с передовыми и технологическими потребностями региона

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, зампред Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер познакомились с передовыми научными разработками ученых ЮУрГУ. Здесь организовали выставку техники, оборудование для которой разработали южноуральские специалисты, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Гостям продемонстрировали уже знакомый «Арктический автобус», машины для быстрой очистки аэродромов и другие. Каждая из них построена на базе «Урала». В зале «Сигма» организована выставка с разработками вуза. Ведущий проект — двигатель для возвращаемой ракеты, а точнее, демонстратор силовой установки с центральным телом.

По направлению «Новые перспективные материалы» представили гибридный псевдопластичный композит — прочный углепластик, который может применяться в новом поколении пассажирских самолетов. Тут же находится разработка для тракторного завода — алюминиевые поршни для двигателей.

«Мы от региона даем гранты на замещающую продукцию. Часть программы перевели под коллаборацию с вузами, то есть без взаимодействия с ними грант получить нельзя», — отметил Алексей Текслер, говоря о востребованности разработок главного университета региона.

Еще одно детище ЮУрГУ — комплекс экологического мониторинга и прогнозирования «Экомонитор». Он позволяет следить за выбросами в режиме реального времени. Похожая разработка касается мониторинга выбросов автотранспорта, основана на сверхточных нейронных сетях и искусственном интеллекте.

Сегодня Валерий Фальков и Алексей Текслер обсудили будущее южноуральских вузов, прорывные научные разработки Челябинской области и будущий кампус.