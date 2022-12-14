Полпред президента в УрФО оценил значимость научного центра, куда входят 3 вуза Челябинской области

УМНОЦ объединяет ученых и промышленников

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании наблюдательного совета Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня отметил важную роль центра в партнерстве между научным сообществом и промышленными компаниями. Об этом рассказали в пресс-службе полпреда.

УМНОЦ объединяет образовательные и научные организации Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Центр участвует в получении новых технологий и продуктов, а затем находит способ их реализовать. Участники от Челябинской области — Южно-Уральский, Челябинский и Магнитогорский государственные университеты.

«Одна из главных задач, которую перед научно-образовательными центрами поставил президент, — это трансфер отечественных научных разработок и достижений в производство. Уральский НОЦ ведет свою работу уже более двух лет, поэтому уже можно оценить полученные прикладные результаты», — отметил полпред.

Предприятия УрФО, которые включены в проекты УМНОЦ, обеспечивают более 80 процентов финансирования программы работы научного центра.