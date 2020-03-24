В Минобре рассказали, что необходимо для дистанционного обучения

В Челябинской области уже есть опыт такого формата образования.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Челябинской области губернатор Алексей Текслер поручил всем школам и другим образовательным учреждениям перейти на дистанционный режим обучения. Что это такое, и действительно ли качество образования не теряется при дистанционном общении учеников и учителей, рассказал Андрей Барабас, директор регионального центра оценки качества и информатизации образования.

По его словам, опыт дистанционного обучения в Челябинской области есть, хоть и не во всех городах. Однако освоить такой вид в связи со сложившейся ситуацией всё-таки придётся. А основой дистанционного обучения служат компьютер, хорошо работающий интернет и сама платформа, с которой будет организована работа.

«У нас есть своя система в образовании Челябинской области, которая сегодня позволяет обмен информацией из личных кабинетов ученика, родителя и педагога. И выдавать домашнее задание можно, как конкретному ученику, так и в целом классу. А затем собирать все работы и вести дальнейшее оценивание»,— рассказал Андрей Барабас.

Также он добавил, что на данный момент школам необходимо определиться, какой набор механизмов они будут использовать из тех возможностей, которые есть у Челябинской области. А они, кстати, достаточно широкие.

Кроме того, Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области, добавила, что паниковать не стоит: большинство школ Челябинской области ушли на каникулы, и это отличный период для того, чтобы подготовиться к иному режиму работы образовательной организации. Сотрудники школы продолжают работать во время каникул и как раз в это время будут подготавливать учебный процесс. Кроме того, каждому учебному учреждению необходимо дождаться указаний от директоров.

Запись пресс-конференции можно посмотреть на сайте 1obl.tv.