Почти все школы Челябинска перешли на дистанционное обучение

Ограничения по приёму детей коснулись и детских садов.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции почти все челябинские школы перешли на дистанционное обучение. В детских садах работают только дежурные группы. Подробнее об обстановке в сфере образования рассказала во время аппаратного собрания начальник комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье.

«На этой неделе мы провели видеоселектор, определились по каждому образовательному учреждению. По школам и дополнительному образованию есть возможность полностью уйти на дистанционку как педагогам, так и учащимся. В настоящее время открыты все электронные ресурсы, которые могут помочь подготовиться детям к государственной итоговой аттестации, к олимпиадам и просто сделать домашнее задание»,— рассказала Светлана Портье.

Некоторые педагоги работают как в дистанционном режиме, так и в школах, поэтому на всю неделю на каждого составлен индивидуальный график.

Что касается дошкольных образовательных учреждений, в 124 детских садах открыли дежурные группы. Принимают туда только тех детей, родители которых действительно не могут оставить детей дома: то есть у кого нет бабушек и дедушек и те родители, чьи профессии не попадают в список нерабочих на этой неделе.

«На пятницу в эти группы заявились 1676 человек из 80,5 тысяч детей. Сегодня детей привели меньше, но точного числа пока нет»,— добавила Светлана Портье.

Также начальник комитета по делам образования сообщила, что ситуация по количеству дезинфицирующих средств, дозаторам и облучателям в каждом учреждении находится под контролем, закуплены все необходимые средства, ожидается поставка.