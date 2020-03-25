Родителям детей, обучающихся дистанционно, не будут выдавать больничный

Такое решение озвучил министр труда и соцзащиты.

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Родителям, чьи дети перешли на дистанционное обучение, не будут выдавать больничный лист. Такое решение озвучил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В связи с распространением коронавируса и перехода школьников на дистанционное обучение матерям не будет выдаваться больничный лист. В данном случае им необходимо будет самим договариваться со своими работодателями относительно организации удалённого режима работы»,— цитирует слова министра издание «РИА Новости».

По его словам, больничный имеют права оформлять только те граждане, которые вернулись из-за границы либо живут совместно с теми, кто вернулся из-за рубежа.

Напомним, в целях профилактики коронавирусной инфекции по приказу министра просвещения РФ Сергея Кравцова все школьники уходят на каникулы с 23 марта по 12 апреля. Школы в это время продолжат работу, поэтому, если потребуется, родители смогут отвести ребёнка в учебное учреждение и оставить под присмотром педагогов. Однако всем образовательным учреждениям поручено подготовиться к дистанционному обучению. На удалённое обучение переходят также студенты, получающее среднее профессиональное образование.