В Минобразовании Челябинской области рассказали, что домашние задания по физкультуре тоже важны

Но просили учителей не «заваливать» учеников.

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Сегодня, 10 апреля, министр образования Челябинской области Александр Кузнецов и его первый заместитель Елена Коузова провели брифинг, на котором ответили на все интересующие вопросы.

Родители интересуются: зачем на «удаленке» ведут уроки, которые «не нужны» во время ограничительных мер — физкультура, ИЗО, музыка и другие.

Первый заместитель министра образования Елена Коузова отметила, что даже во время самоизоляции детям важно не забывать об общекультурном развитии и двигательной активности.

«Дети находятся в трудной ситуации: они не выходят на улицу, не двигаются, сидят в четырех стенах. На это тоже нужно обратить внимание. Очень важно соблюдать режим дня и сохранять двигательную активность», — отметила Елена Коузова.

При этом министр образования Александр Кузнецов поделился, что напряженность в этом вопросе связана с тем, что педагоги других предметов буквально «завалили» учеников домашними заданиями, особенно в первые дни дистанционного обучения.

«Здесь не надо забывать, что объем домашнего должен быть регламентирован. Как минимум, санитарно-гигиеническими требованиями. Конечно же ребенок не должен с утра до вечера сидеть перед монитором компьютера, у него должно остаться свободное время», — поделился Александр Кузнецов.

Напомним, что у министерства образования открыта горячая линия, где готовы ответить на все вопросы, связанные с дистанционным обучением: 8-351-264-60-95, 8-351-263-63-65.