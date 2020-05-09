Дистанционное обучение в вузах продлено до особого указа Минобрнауки

Ведомство опубликовало соответствующий приказ.

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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации продлило режим дистанционного обучения студентам до особого указания. Об этом говорится в документе «О деятельности подведомственных Минобрнауки РФ организаций в условиях предупреждения коронавирусной инфекции».

«Временно приостановить с 12 мая посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления»,— сообщается в приказе.

Кроме того, руководству ВУЗов поручено обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения коронавируса среди работников, которые будут работать в учреждениях с 12 мая. Так, при входе у сотрудников должна быть возможность обработать руки антисептиком. Там же у них должны измерить температуру тела и делать это по показаниям в течение рабочего дня. Кроме того, во всех помещениях должна проводиться качественная уборка с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание следует уделять поручням, дверным ручкам, выключателям и другим контактным поверхностям.

Напомним, на 8 мая в России зарегистрировано более 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 1700 человек погибли.