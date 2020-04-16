Замминистра образования Челябинской области прочитает сказку на английском языке онлайн

Медиахолдинг ОТВ продолжает проект «Челябинские актеры — детям».

Послушать 00:00

В пятницу, 17 апреля, состоится очередная онлайн-трансляция проекта «Челябинские актеры — детям». В рамках предстоящей трансляции прозвучат английские считалочки и произведение Льюис Кэрролл.

Юные зрители смогут услышать знаменитую «Алису в Стране чудес» в двух языках — на английском и русском. В английском варианте сказку прочитает заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Также будут участвовать актеры Театра кукол: Василий Лаврентьев, Антон Ничеухин, Александр Малышев, Елизавета Борок и Елена Блажеева.

Напомним, что студия телеканала ОТВ в ежедневном режиме с 10 утра до 12 дня работает для своих маленьких телезрителей, чтобы им было комфортно находиться дома во время ограничительных мер. Посмотреть трансляцию можно здесь.