Древнее культовое сооружение обнаружили около Магнитогорска

Среди местных жителей сооружение уже известно как «Храм Солнца».

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В Магнитогорске Челябинской области, в долине реки Урал, местные жители обнаружили интересное сооружение, которое, возможно, представляет определённую ценность для археологов и исследователей. Среди магнитогорцев место уже известно как Храм Солнца, сообщает Верстов.Инфо.

Известно, что «храм» представляет собой 29 небольших насыпей, расположенных в окружную, высотой около 50 сантиметров и диаметром около 6 метров. При этом в кольце, диаметр которого около 90 метров, есть разрыв, ориентированный на юг. Возможно, так древнее население этой земли поклонялось Солнцу.

Отмечается, что подобные сооружения есть и в Тургайской долине в Казахстане. Там были проведены раскопки, и оказалось, что никаких ценностей или захоронений объекты не содержат и скорее всего являются культовыми сооружениями. Их возраст варьируется от 2 до 3,5 тысяч лет. Вероятно, то же самое магнитогорцы обнаружили и в долине реки Урал.

Учёные уже заинтересовались находкой и договорились с теми, кто обнаружил «Храм Солнца», сразу же после окончания эпидемии исследовать это место.