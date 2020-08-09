18 сотрудников Минэкологии Челябинской области заболели коронавирусом

В их числе — два заместителя министра.

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Вспышка коронавируса зафиксирована в министерстве экологии Челябинской области. COVID-19 выявлен у 18 сотрудников Минэкологии, включая сотрудников подведомственных учреждений. Подробнее сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

«Друзья, у меня и еще 17 коллег выявлен COVID-19. У большинства сотрудников самочувствие хорошее и симптомов практически нет. Есть коллеги, у которых ситуация намного хуже, им желаю скорейшего выздоровления. У меня первичный анализ показал положительный результат, анализ на наличие в крови показал отрицательный результат. По диагнозу врачей заражение произошло относительно недавно — 2-3 дня назад. Жду предписания Роспотребнадзора и назначения лечения. Ухожу с семьей на самоизоляцию»,— сообщил Виталий Безруков.

Как сообщает Telegam-канал «Челябинск сегодня», два человека с первичными симптомами коронавируса находятся в больнице, у троих заболевание проходит в лёгкой форме. У остальных 12-ти сотрудников заболевание протекает бессимптомно. Один сотрудник ведомства находится в реанимации.

Роспотребнадзор проводит расследование на выявление источника заражения, а также все необходимые мероприятия по дезинфекции.