В Челябинске активно ведется очистка реки Миасс

Ко второму этапу очистки подрядчик должен приступить на днях.

В центре Челябинска активно ведется очистка реки Миасс. Подрядчик ООО «Акватехника» начал работы по очистке еще 15 июня. Первый этап работ проводился на небольшом участке реки от «Союзпищепрома» до Свердловского проспекта. По планам его должны были закончить до 15 июля, но работы закончились раньше. Скоро подрядчик приступит ко второму участку.

«Второй участок уже от Свердловского проспекта до Каслинской, потом от Каслинской до Кирова, потом от Кирова до Братьев Кашириных. Планируется по всем участкам убрать всю растительность, которая появилась, также убрать весь мусор, который есть на воде. Острова также будут очищены от мусора, будет скошена вся растительность: кусты, деревья, тростник, камыш, который вырос там. Сами острова будем убирать в будущем», — сообщил сайту «Первый областной» начальник управления экопросвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Завершить санитарную очистку реки планируют до 1 ноября. Полная же очистка русла должна быть закончена к 2022 году. Подрядчика, который составит план работ, еще предстоит выбрать.

