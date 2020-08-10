Техника для очистки Миасса останется в реке до конца октября

Подрядчик приступил к очищению акватории еще в июне.

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В Челябинске активно ведется работа по очистке акватории реки Миасс. К работам подрядчик ООО «Акватехника» приступил еще в июне. За это время от растений очистили участки реки возле «Союзпищепрома», заканчиваются работы у моста возле Северо-Крымской. Следующий участок, к которому приступят рабочие, будет возле ТРК «Родник». Параллельно ведутся работы на участках, которые были очищены в прошлом году, для того, чтобы поддерживать чистоту.

«Чтобы поддерживать очищенную акваторию в удовлетворительном состоянии, техника останется на участках до конца октября. Добавим, в настоящее время завершается разработка проектной документации по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс в черте города Челябинска. Сюда войдёт расчистка реки от донных отложений, ликвидация в пределах прибрежной защитной полосы накопленных загрязнений, биогенное закрепление откосов и береговой полосы, а также меры по увеличению самоочищающей способности водоема», — сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Всего в 2020 году запланирована расчистка 6,3 гектаров реки, от пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепрома».

Кроме того, в министерстве экологии Челябинской области рассматривают возможность повышения уровня воды в реке, поскольку из-за его падения вода становится более заболоченной.