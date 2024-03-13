В Минэкологии объяснили запах сероводорода на речке в Челябинской области

Производств, загрязняющих протоку, рядом нет

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В Чебаркульском районе Челябинской области возле речки, на которую пожаловались в соцсетях, нет загрязняющих производств. Запах сероводорода связан с озером Малый Теренкуль, из которого бежит ручей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.



«Запах сероводорода связан с особенностями озера Малый Теренкуль, в котором очень замедленный внутренний водообмен. Согласно исследованиям ученых, в этом водоеме глубже четырех метров полностью отсутствует кислород, а с шести метров в значительных количествах присутствует сероводород. Производств, загрязняющих реку, рядом нет. Официальных обращений в министерство экологии региона по данному поводу не поступало», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в соцсетях появилось видео, автор которого рассказывает об ужасном запахе речки в Чебаркульском районе. Она течет из Теренкуля в озеро Большой Кисегач.

Информацией заинтересовались прокуратура Чебаркуля и Челябинская природоохранная прокуратура. К проверке сообщения о протоке привлекли специалистов Минэкологии региона и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

«В рамках надзора будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления и деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих сброс недостаточно очищенных сточных вод. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле», — сказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ранее администрация Чебаркуля в группе в соцсети рассказала, что специалисты отобрали пробы воды из Малого Теренкуля и протоки, а также проверили объекты централизованной системы канализации санаториев. Каких-либо повреждений, засоров, разлива сточных вод они не нашли.

В мэрии сообщили, что вода в протоке по количеству содержания сероводорода соответствует воде озера Малый Теренкуль.