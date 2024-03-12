Прокуратура проверит сообщение о речке с запахом сероводорода в Челябинской области

По словам очевидцев, она из Теренкуля впадает в Большой Кисегач

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Информацией о речке с запахом сероводорода в Чебаркульском районе заинтересовались городская прокуратура и Челябинская природоохранная прокуратура. По сообщению очевидцев, вода течет из озера Теренкуль в озеро Большой Кисегач. К проверке сообщения о протоке привлекли Минэкологии региона и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



«В рамках надзора будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления и деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих сброс недостаточно очищенных сточных вод. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле», — сказали в пресс-службе.

Информация о речке с запахом сероводорода появилась во «ВКонтакте». Подписчица группы сообщила об ужасном запахе, который исходит от протоки.

«Вот перетекает водичка из Теренкуля в озеро Большой Кисегач. Ароматы… просто ужасные, сероводород разошелся по всей округе. Я не знаю, как в этом году в озере Большой Кисегач будут купаться», — прокомментировала женщина, добавив, что у нее нет желания туда ехать.

ИА «Первое областное» направило запрос в пресс-службу Минэкологии Челябинской области.

В феврале мэрия Чебаркуля дала пояснение в группе во «ВКонтакте» о запахе, который исходит от речки. По их данным, сотрудники отдела экологии администрации вместе с МУП «Теплоком» проверили объекты централизованной системы канализации санаториев. Каких-либо повреждений, засоров, разлива сточных вод они не нашли.

Из Малого Теренкуля и из протоки отобрали пробы воды.

«Вода в протоке по количеству содержания сероводорода соответствует воде озера Малый Теренкуль, отсюда и запах сероводорода, похожий на запах канализации. В озере зимой почти до поверхности льда, а летом у дна образуется сероводородный слой. С целью „выпуска“ сероводорода из-подо льда необходимо делать лунки, как раньше делал санаторий. Но так как в зимний период лунки через незначительное время снова замерзнут, вставляют в лунки снопы соломы или камыша, и, даже когда вода замерзает, сероводород может „выходить“ на поверхность озера. Поэтому, как начнут появляться полыньи, будут исчезать и запахи», — комментировали в городской мэрии.