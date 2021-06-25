В Миндортрансе Челябинской области организовали вакцинацию от COVID‑19

Руководитель ведомства Алексей Нечаев привился первым

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта сегодня, 25 июня, в отдельном кабинете организовали пункт вакцинации от COVID-19. Министр Алексей Нечаев привился первым, передает пресс-служба регионального Миндортранса.

«Коллектив прекрасно понимает социальную ответственность перед жителями области. Наши специалисты работают со всеми муниципалитетами и оказывают государственные услуги частным лицам и предприятиям»,— прокомментировал Алексей Нечаев.

Вместе с министром вакцинацию проходят еще 38 человек. Часть сотрудников уже вакцинировалась ранее по записи на портале госуслуг.

В Челябинской области вакцинация от COVID-19 идет быстрыми темпами, в среду было зарегистрировано рекордное количество желающих привиться — почти 10 тысяч человек. В понедельник, 21 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер привился от коронавируса. А первый заместитель губернатора Ирина Гехт первой в Челябинской области прошла ревакцинацию.