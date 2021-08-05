В микрорайоне под Челябинском начали строительство крупной школы

Новое учреждение для жителей Вишневой Горки долгожданное, оно решит проблему нехватки мест

В микрорайоне Вишневая Горка, который находится в поселке Западном Сосновского района, началось строительство большой муниципальной школы на 1100 мест. Объект для жителей микрорайона долгожданный, он решит проблему со школьным образованием в одном из самых крупных населенных пунктов Сосновского района.

Поселок Западный последние годы активно застраивался жилыми домами. Но социальные объекты для новых жилых микрорайонов начали возводить в последние пару лет. Наиболее остро стоял вопрос с нехваткой школьных мест.

Родители были вынуждены возить детей в челябинские школы. Также была организована доставка детей школьным автобусом в поселок Садовый, деревню Малиновка, село Кременкуль. Но ежегодно в микрорайонах вводились новые жилые объекты, и необходимость в строительстве школы для новостроек становилась все более насущной.

«В марте 2021 года администрацией Сосновского района был заключен контракт с подрядной организацией ООО „Строймеханизация“. В рамках контракта подрядчик в течение трех лет должен построить в микрорайоне Вишневая горка поселка Западный трехэтажное школьное здание на 1100 мест»,— сообщили в районной администрации.

Стоимость объекта превысит 777 миллионов рублей. Основной объем средств из областного бюджета запланирован на 2022—2023 годы. До конца 2021 года будет освоено 95,7 млн рублей. Как пояснил начальник отдела капитального строительства администрации Сосновского муниципального района Руслан Хазиев, на эти средства подрядчик должен полностью завершить земляные работы, строительство фундамента и обеспечить гидроизоляцию конструкций нулевого цикла. Сейчас подрядчик готовит строительную площадку — снесли часть деревьев, проводится планировка строительной площадки.

Здание возводится в рамках государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях».

«Много социальных объектов строим в этом году. Например, досрочно планируем сдать школу в микрорайоне Академ Риверсайд — к началу учебного 2021 года. Изначально ввод планировался в 2022 году. Строим 10 детсадов, два начнут возводить в ближайшее время, еще часть проектируются на следующий год», — рассказал ранее ИА «Первое областное» замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне.

Напомним, в марте этого года губернатор Алексей Текслер дал старт масштабному строительству новых школ в области. За три года в регионе возведут 22 школы. Из них три школы построят в местах новой жилой застройки Сосновского района.

В конце 2021 — начале 2022 года начнут строить две школы: в микрорайоне № 20 Ньютон и по улице Татищева между Парковым-2 и Метраном. Оба учреждения сдадут в эксплуатацию в 2023 году.