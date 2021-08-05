Как собирают для Челябинска трамваи

Репортаж ИА «Первое областное» с промплощадки Усть‑Катавского вагоностроительного завода

«Инвестпрограмма на согласовании в „Роскосмосе“. Мы планируем пройти все согласования в августе-сентябре. Сейчас ведется поиск организации, которая проведет проектно-изыскательские работы. Сейчас оформляем документы для списания старых зданий. После этого будем их сносить и решать вопрос по установке фундамента. Земляные работы планируем начать уже в этом году. Предполагаем, что нам усложнит работу то, что вдоль забора было старое русло реки Катав. Возможно, не очень твердые грунты»,

— рассказал ИА «Первое областное» первый заместитель генерального директора — руководитель филиала УКВЗ Игорь Шевченко.





«В этой модели доля импорта составляет не более 3%. Все остальное делается в России. Этот показатель сокращается. Недавно было 10%. Думаю, мы скоро сможем обходится собственными силами»,

— говорит главный конструктор УКВЗ Олег Слепов.

«В Волгограде наши метротрамваи эксплуатируются. Для этого подходит стандартная модель. Мы только изменили токоприемник. Потребовалось его ужать, потому что тоннели не такие высокие, как контактная сеть. На самой конструкции тележки это никак не сказалось. Там есть особые требования — система автоматической безопасности, которую мы можем внедрить. У нас высокая степень готовности для поставки вагонов для метротрама»,

— объясняет заместитель главного конструктора УКВЗ Константин Караев.

Усть-Катав — «сапожник без сапог». При въезде видишь заржавевшие трамвайные рельсы, поросшие лопухом. Раньше в городе работала испытательная трамвайная линия Усть-Катавского вагоностроительного завода (сейчас входит в «Роскосмос»), на которой обкатывали новые модели. Использовалась она и для доставки рабочих на смены. Теперь сеть забросили из-за слишком высоких затрат на содержание. Да и заводчан, которым нужно каждый день добираться на работу, стало в разы меньше. Если в советское время на градообразующем предприятии были заняты 13 тыс. жителей, сейчас — 2,6 тыс. человек во всех подразделениях, включая оборонное (в закрытой части завода, куда не пускают журналистов, производят военную продукцию). На трамвайном производстве работают 450 человек. Средняя зарплата на производстве — 26 тыс. рублей, к концу года эту цифру должны поднять до 28 тыс. рублей. А в 2019 году люди получали 16 тыс. рублей.Планов по возрождению испытательного трамвайного кольца в городе пока нет, но на территории завода собираются открыть свою опытную линию. У УКВЗ вообще масштабная программа по развитию. Она потребует инвестиций в 1 млрд рублей. Нужно снести старые производственные здания, построить на их месте три конвейерные линии и новый сборочный цех. Это позволит производить больше вагонов. В итоге мощности предприятия увеличатся вдвое. О показателях, которые были в советское время (два трамвая в день), пока не мечтают. Желаемая цифра — 200 вагонов в год. Это в два раза больше, чем выпускают сейчас. Создадут как минимум 200 новых рабочих мест в Усть-Катаве. К строительству рассчитывают приступить в следующем году.Расширение производства потребовалось из-за резкого увеличения загрузки. В 2021 году она выросла в разы. Завод получил контракты на поставку трамваев для Таганрога, Москвы и Челябинска. Также разрабатывают модель для Байконура. В Челябинск до конца года будет поставлено 30 единиц, а в Таганрог — 10. В ближайшее время трамваи отправятся и в столицу. До конца года УКВЗ изготовит для Москвы 40 трамвайных вагонов.В большинстве случаев субподряды получали через холдинг «Синара». Игорь Шевченко отмечает, что транспортный дивизион «Синары» обратился к предприятию, просто потому что на момент заключения соглашений у УКВЗ уже были готовы к выпуску модели, которые подходят под технические требования. Мониторинг рынка, и ничего больше.Нас в первую очередь интересует, как делают трамваи для Челябинска. И не будет ли задержек поставок из-за вала заказов. На создание каждого из 30 вагонов уходит до трех месяцев. Они на 90% сделаны из уральского сырья и комплектующих. На Усть-Катавском вагоностроительном заводе обеспечивают полный цикл производства — от металлообработки до установки кондиционеров и валидаторов.Большую часть деталей могут производить сами, но иногда докупают что-то у других отечественных производителей, если сроки по сдаче контрактов горят. Каждая модель проходит проверку на «российскость» (это термин, придуманный Минпромторгом РФ для оценки степени импортозамещения). Правда, станки и электроника пока заграничные. Наши производители, к сожалению, не могут соперничать с заграницей в этой сфере.Для Челябинска заказали полунизкопольные трамваи. Трамвайные пути в городе пока не готовы к низкопольным. Несколько таких вагонов, которые проходили обкатку, плохо себя показали — застревали в одних и тех же местах с некачественными рельсами. Модель, которая выйдет на линии в Челябинске, — отличный выбор, отмечает Игорь Шевченко. Она самая надежная и при этом недорогая. Задержек с поставками не будет несмотря на высокую загрузку, уверяет Игорь Шевченко. Трамваи для Челябинска у завода в приоритете.Так выглядит заключительный этап производства — вагон ставят на тележку. Он почти готов к тому, чтобы сойти с конвейера. Правда, перед этим ему предстоит пройти испытание водой. В соседнем цехе вагону устроят «ливень», чтобы убедиться, что все швы герметичны и пассажиры не промокнут под дождем. До конца сентября в Челябинск должны поставить партию из десяти трамваев. Остальные 20 — до конца года. В город уже привезли семь штук. Вагон, который мы видели, прибудет в областную столицу через пару недель.Еще один важный для Челябинска вопрос — что там с метротрамваем? Сможет ли УКВЗ производить транспортные средства для обновленной транспортной схемы областного центра? Игорь уверяет, что это не проблема. Завод уже поставил трамваи для аналогичного проекта в Волгограде. Придется совсем немного модернизировать одну из рабочих моделей трамвая.Руководство УКВЗ говорит, что с учетом набранных заказов загрузки предприятию хватит до 2025 года. Еще одно направление по выпуску гражданской продукции, которое планируют освоить, — производство лифтов. Планируется, что УКВЗ сможет разрабатывать лифты для других предприятий «Роскосмоса».