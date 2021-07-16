В Челябинской области за три года возведут 22 школы

Они попадут в масштабный образовательный проект ОНФ

ОНФ соберет идеи и инициативы по развитию образования в России. Об этом объявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Это должны быть проекты, которые связаны с региональной инфраструктурой, обязательной подготовкой качественных педагогов и специалистов, развитием каждого региона. Среди таких проектов в Челябинской области — строительство школ, детских садов, работа «Кванториума» и IT-клубов, сообщает Центр управления регионом.

ОНФ провел онлайн-конференцию «Перспективы развития российского образования, науки, культуры и спорта». На ней обсудили тему развития качественного образования в России. Для всестороннего развития детей и молодежи должны быть созданы необходимые условия: это современные школы с просторными классами, внедрение цифровых технологий, доступ к высокоскоростному интернету и создание новых мест в сфере дополнительного образования. Не нужно при этом забывать и о педагогах, условиях для их профессионального роста.

«Мы активно на разных площадках участвуем в этой работе, имея в виду одну главную цель — воспитать ответственного, здорового гражданина, профессионала, любящего свою родину. И мы понимаем, что сделать это можно только на основе равного доступа ко всем имеющимся у нас возможностям — образовательным, культурным, просветительским», — подчеркнула Елена Шмелева.

Участие в онлайн-конференции ОНФ принял и министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Он отметил, что на сегодня идея создания системы всестороннего развития детей и молодежи находит в регионе абсолютную поддержку.

«Маленький ребенок начинает с кружкового движения: это может быть техническое творчество („Кванториумы“), центры цифрового развития („IT-Кубы“), спортивные секции, дома и центры детского творчества. Когда ребенок начинает проявлять себя в учебе, то в профильных классах наших школ он сможет более углубленно заниматься теми предметами, которые сам выбрал и где проявил свои сильные стороны», — продолжил Александр Кузнецов.

Кроме того, в Челябинской области большое внимание уделяется подготовке профессиональных кадров, с учетом современных реалий. Педагоги проходят специальную подготовку, которая позволяет им работать с одаренными детьми.

Напомним, в марте этого года губернатор Алексей Текслер дал старт масштабному строительству новых школ в области. За три года в регионе возведут 22 школы. Из них три школы построят в местах новой жилой застройки Сосновского района.

Помимо этого, в 2021 году в области планируют ликвидировать очередь в детские сады для детей от полутора лет. Добиться этого помогут в том числе 10 детских садов, которые откроются до конца года в Челябинске. Часть из них администрация города выкупит у застройщиков новых микрорайонов. В общем же, в 2021 году по области планируют создать более 2,5 тысячи мест для дошкольников. Губернатор Алексей Текслер сегодня работает в Магнитогорске, где ему представили два строящихся детских сада.

Вместе с этим в регионе продолжают реализовывать проекты по инновационному и дополнительному образованию. В прошлом году в Челябинске открыл свои двери «Курчатов Центр», который выявляет, поддерживает и развивает способности и таланты у детей и молодежи. А в сентябре 2021 года в Троицке откроется «Кванториум». Об этом ранее сообщал Алексей Текслер. Кроме этого, в 2022 и 2023 годах стационарные технопарки появятся в Златоусте и Копейске.