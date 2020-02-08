В Миасском медицинском центре 15 человек разместили на карантин

Это сделано в целях профилактики в борьбе с коронавирусом.

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Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что в Миассе на территории ММЦ «Северный» оборудовали временную карантинную зону, куда в целях профилактики уже поступили люди, недавно вернувшиеся из Китайской народной республики.

Это здоровые люди, которые по требованию Роспотребнадзора должны провести 14 дней в карантине. На протяжении этих двух недель в ежедневном режиме их будут осматривать врачи. При проявлении малейших симптомов различной инфекции, больных направят в инфекционное отделение. Больница оснащена всеми необходимыми препаратами, также созданы изолированные боксы.

«15 здоровых человек, недавно вернувшихся из КНР, сегодня размещены в инфекционном отделении Миасского медицинского центра „Северный“. Там всё готово как для осмотра и временного расположения здоровых граждан, так и для изоляции в отдельные боксы уже заболевших», — сообщили в Минздраве Челябинской области.

Отметим, что такие карантинные пункты открываются по всей стране и являются важной профилактической мерой по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV.

Ранее планировалось сделать карантинный центр на территории санатория «Тополёк» в Варне. Он оказался неподготовленным для приёма и размещения граждан.

Вместе с этим стоит помнить, что на данный момент по всему миру инфицировано около 35 тысяч человек. Летальный исход был зафиксирован у тех больных, которые имели сопутствующие тяжёлые заболевания. Число вылечившихся людей составляет 2118. В России подтверждено лишь два случая заболевания непосредственно коронавирусом — в Тюменской области и Забайкальском крае.

В Челябинской области сейчас эпидемия гриппа и ОРВИ. На карантин минимум до 11 февраля закрыты школы, некоторые вузы. Отменены массовые мероприятия. В целях профилактики стоит носить медицинскую маску, чаще мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболевания.