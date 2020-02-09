В карантинном центре в Сосновском районе находится один человек

Он прибыл из Китайской народной республики.

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В деревне Ужовка Сосновского района Челябинской области в карантинном центре уже находится один человек. Он прибыл из Китайской народной республики и проведет в центре две недели. За состоянием прибывшего пристально наблюдают специалисты.

«По приезду был осмотрен врачом, здоров. На протяжении 14 дней он пробудет там под присмотром врачей. Напомним, подобные меры это важная профилактическая мера. Подобные центры открываются на территории всей России», — сообщили сайту «Первый областной» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Напомним, что создание карантинных центров является требованием Роспотребнадзора. Это мера профилактики, в рамках которой здоровые люди, прибывшие из КНР, 14 дней находятся под присмотром врачей. Если за это время у человека проявляются симптомы заболевания, его изолируют в инфекционное отделение медицинского учреждения.