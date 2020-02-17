Снова в школу: в Миассе закончился карантин

Большинство учеников 18 февраля вернутся за парты.

Послушать 00:00

На заседании городского оперативного штаба по профилактике гриппа в администрации Миасса было принято решение о прекращении карантина в общеобразовательных учреждениях.

«Мы проанализировали все цифры, понимаем, что на 12% снизился порог заболеваемости по детскому населению, а в целом по городу порог составляет 19%, это ниже, чем положено, но все профилактические меры мы оставляем в силе», — говорит заместитель главы по социальным вопросам Миасса Данила Михеев.

Карантин в школах снят, но каждая образовательная организация решение будет принимать индивидуально, если порог где-то еще превышает 20%, те школы или отдельные классы останутся на карантине.