Карантинный пункт в Варне официально закрыт

Это подтвердили в Минсоце Челябинской области.

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7 февраля стало известно, что на территории санатория «Тополёк», который находится в Варненском муниципалитете, будет размещён резервный карантинный пункт временного размещения граждан Китая, прибывших в Челябинскую область.

Местных жителей, дома которых находятся буквально в 50 метрах от здания социально-оздоровительного центра , очень сильно это не устроило. Они вышли на протест, который довольно быстро завершился тем, что глава района Константин Моисеев сообщил о том, что никаких граждан КНР санаторий принять не сможет.

Поэтому пункты временного размещения были открыты в Миассе и деревне Ужовка Сосновского района. А «Тополёк» в скором времени возобновит обычный режим работы. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщила Ирина Буторина, министр социальных отношений Челябинской области.

«Государственное учреждение Областной социально-оздоровительный комплекс граждан пожилого возраста Центр «Тополёк» в ближайшее время возобновит деятельность в обычном режиме в рамках предусмотренного государственного задания», — подчеркнула Ирина Буторина.

Отметим, что на 14-дневный карантин в пункты временного размещения поступают именно здоровые люди, недавно приехавшие из КНР. Это является важной профилактической мерой и требованием Роспотребнадзора. Такие пункты сейчас открываются во всех регионах Российской Федерации. Если у людей в течение карантина проявляются признаки заболевания, их изолируют в инфекционные отделения стационаров.