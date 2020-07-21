После ливня затопило дороги, магазины и дворы в Миассе

Южноуральцы рассказали о последствиях сильного дождя.

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Долгожданному дождю радовались жители Челябинской области. Однако в некоторых городах и селах области разбушевавшаяся стихия повлекла за собой пожары, град, потопы. В Миассе в понедельник, 20 июля, затопило улицы, перекрестки, дворы и даже магазины.

Первыми забили тревогу автомобилисты, многие не смогли проехать на определенных участках, застревали и жаловались на дорогу, ушедшую под воду. Водители сообщали о затруднениях на Комаровском перекрестке, улице Академика Павлова, а также под мостом у железнодорожного вокзала. Водители сплотились, советовали, где лучше не пытаться проехать, а также помогали друг другу на дорогах.

«Я видела, когда проезжала, много машин утонуло в этом океане, там постоянно огромные лужи, а сегодня вообще ужас, водители другим помогали выталкивать машины, а я, слава богу, проехала, и то, думала, застряну», — написала в комментариях в соцсети Алия.

Не спасали и линевки, которые забились.

«На проспекте, на перекрестках Ферсмана и далее, песок с камнями с горку небольшую. Света нет по проспекту, благо, ехала медленно», — поделилась местная жительница Наталья.

Пешеходы сообщали, что воды на улицах по щиколотку, а жильцы домов измеряли уровень воды в своих дворах, наблюдая из окон и балконов.

«На Романенко,11, затопило двор на 20 см в высоту», — рассказал житель города Алексей.

Очевидцы сообщили, что после дождя затопило ТРК «Слон».

«„Детский мир“ вчера весь в воде был, на втором этаже тазы стояли, вода лилась, ну и „Спар“, а там уже канализация. Вонь такая стояла», — написала местная жительница Виктория.

Однако были миассцы, которые радовались дождю и прохладе и советовали другим южноуральцам последовать их примеру, а также остаться дома, чтобы избежать инцидентов на дороге.