В Миассе зафиксировали сразу 30 зараженных COVID-19

Муниципалитет занимает третье место в регионе по количеству заболевших.

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В городе Миасс Челябинской области сегодня, 8 июля 2020 года, было зафиксировано заражение 30 человек новой коронавирусной инфекцией. Эпидемиологическую ситуацию в городе прокомментировала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«В Миасс, я думаю, что там просто совпали анализы: вчера там на уровне двух было, а сегодня — 30. Поэтому, я думаю, что это просто наложение нескольких дней по готовности анализов. Но, тем не менее, все равно достаточно высокий индекс заболеваемости в этом городе. Поэтому, конечно, муниципалитету тут нельзя ослабевать никакого внимания, особенно к пляжам, местам отдыха. Тем более столько баз там и санаториев. И госпитализаций тоже в Миассе много, и они практически все пневмонийные», — отметила первый вице-губернатор.

Таким образом, в рейтинге по числу заболевших в Челябинской области первое место занимает Челябинск — 3274 человека, второе место Магнитогорск — 1321 человек и третье место у Миасса — 767 человек.

Напомним, что 8 июля на территории региона было зафиксировано 139 новых зараженных COVID-19. За сутки из больниц было выписано 141 человек.