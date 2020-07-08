Пассажиры круиза из Трехгорного заболели коронавирусом

Среди из них — работники местного завода.

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Сегодня, 8 июля, в Трехгорном выявили сразу у девяти человек, у которых анализ на коронавирус показал предварительно-положительный результат. И почти все заболевшие — работники местного Приборостроительного завода.

Оказалось, что все зараженные находились в конце июня в круизе на теплоходе, в составе туристической группы. Всего же в круизе отдыхал 41 человек.

О нынешней ситуации в Трехгорном сообщил генеральный директор ФГУП «ПСЗ» Владислав Белобров. Он отметил, что после того, как главный санитарный врач города сообщил о заболевших, были предприняты все профилактические меры безопасности.

«Мы всех заболевших сразу же отправили домой и определили список их контактов. Также провели обработку всех помещений и зданий, практически всего завода — там, где эти работники находились. С самого начала ситуацию контролировали. Сегодня принято решение, что всех, кто контактировал с работниками и жителями города, направить домой на самоизоляцию», — рассказал Владислав Белобров.

Гендиректор Приборостроительного завода уверил, что хоть ситуация на предприятии сейчас под контролем, важно сохранять осторожность и не выезжать из города и области без нужды. И в любом случае беречь себя, соблюдая социальную дистанцию, и носить маску.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 8 682 случая заражения COVID-19. 5 358 человек вылечились, 171 пациент скончался.