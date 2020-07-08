Количество выписанных превысило число заболевших коронавирусом в Челябинской области

По официальным данным, от COVID-19 вылечился 141 человек при 139 новых подтверждениях.

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В Челябинской области коронавирус подтвердился ещё у 139 южноуральцев. Такие данные приводит министерство здравоохранения региона. Также по информации от ведомства, 141 житель области вылечился от COVID-19 за последние 24 часа. Общее же число заболевших достигло цифры в 8682 человека.



«На утро 8 июля в регионе +139 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 3109 человек. За прошедшие сутки выписан 141 человек. Всего 5358 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава региона.

На стабильном уровне держится количество погибших с коронавирусом. По-прежнему инфекцию находят как сопутствующую. За прошедшие сутки, по данным минздрава, умерло 4 человека с коронавирусом в возрасте от 67 до 81 года.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: цирроз печени, портальная гипертензия, ковид сопутствующий — пациентка, 73 года, острое нарушение мозгового кровообращения, отек мозга, ковид сопутствующий — пациентка, 81 год, хроническая обструктивная болезнь лёгких, атеросклеротическая болезнь сердца, ковид сопутствующий — пациент, 68 лет, хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 67 лет»,— добавили в ведомстве.

Напомним, в Челябинской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Он введён правительством до 12 июля. Пока неизвестно, будет ли мера продлена на более долгий срок. Также в Челябинской области продолжает действовать обязательный масочный режим.