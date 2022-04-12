В Миассе восстановят благоустройство сквера «Молодежный»

На объект потратили несколько миллионов рублей

Жители Миасса пожаловались на внешний вид сквера «Молодежный», который благоустроили несколько месяцев назад. По словам жителей, повреждена корневая система деревьев, покрытие, а детский игровой комплекс изуродован. В администрации города ответили, что дефекты устранят по гарантии.

«Так выглядит благоустройство в Миассе, делали в конце 2021 года, согласно контракту стоимость работ почти 7 миллионов рублей!» — написал местный житель Андрей Клыков.

В администрации Миасса сообщили, что в рамках гарантийных обязательств подрядчик уже устраняет дефекты на площадке.

«Эти работы нельзя было провести раньше в силу погодных условий. После завершения всех работ территория площадок будет приведена в порядок», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Миасса.

Напомним, 28 августа 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Миасс осмотрел благоустройство сквера «Молодежный» в районе дома культуры «Прометей». Работы по благоустройству сквера в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» начались в 2019 году.

В 2021 году из федерального и областного бюджетов на обновление дворов и общественных пространств Миасса было выделено 98 миллионов рублей.

В Челябинске после таяния снега обнаружились дефекты покрытия на Аллее Славы возле стелы «Город трудовой доблести». Плитка в форме кирпичиков «поплыла» — гранит местами не примыкает друг к другу и расположен на разном уровне, передает корреспондент ИА «Первое областное». Покрытие обещают заменить, сообщили в мэрии.