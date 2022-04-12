Жители Миасса пожаловались на внешний вид сквера «Молодежный», который благоустроили несколько месяцев назад. По словам жителей, повреждена корневая система деревьев, покрытие, а детский игровой комплекс изуродован. В администрации города ответили, что дефекты устранят по гарантии.
«Так выглядит благоустройство в Миассе, делали в конце 2021 года, согласно контракту стоимость работ почти 7 миллионов рублей!» — написал местный житель Андрей Клыков.
В администрации Миасса сообщили, что в рамках гарантийных обязательств подрядчик уже устраняет дефекты на площадке.
«Эти работы нельзя было провести раньше в силу погодных условий. После завершения всех работ территория площадок будет приведена в порядок», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Миасса.
Напомним, 28 августа 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Миасс осмотрел благоустройство сквера «Молодежный» в районе дома культуры «Прометей». Работы по благоустройству сквера в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» начались в 2019 году.
В 2021 году из федерального и областного бюджетов на обновление дворов и общественных пространств Миасса было выделено 98 миллионов рублей.
В Челябинске после таяния снега обнаружились дефекты покрытия на Аллее Славы возле стелы «Город трудовой доблести». Плитка в форме кирпичиков «поплыла» — гранит местами не примыкает друг к другу и расположен на разном уровне, передает корреспондент ИА «Первое областное». Покрытие обещают заменить, сообщили в мэрии.