В Миассе Алексей Текслер проверил благоустройство сквера «Молодежный»

Работы губернатор Челябинской области поручил выполнить в срок

Сегодня, 28 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Миасс осмотрел благоустройство сквера «Молодежный» в районе Дома культуры «Прометей», передает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

Работы по благоустройству сквера в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» начались в 2019 году. На первом этапе подрядчик произвел обрезку деревьев, выполнил работы по асфальтированию парковок для автомобилей, проездов и тротуаров, установил светофорный объект. Также в 2019 году уложили тротуарную плитку, провели освещение, установили урны, скамейки и лестницы. В 2020 году во время второго этапа отремонтировали тротуары, провели освещение и продолжили оснащение сквера урнами и скамейками. В этом году в рамках реализации инициативного бюджетирования планируется дооборудовать верхнюю зону: установить малые архитектурные формы, амфитеатр, детский спортивный игровой комплекс и воркаут-площадку.

Завершить работы в рамках третьего этапа подрядчик должен до 1 октября. Алексей Текслер поручил выполнить все в срок.