В Миассе на благоустройство потратили почти 100 млн рублей

Деньги направили на обновление более двух десятков территорий

В Миасском городском округе подсчитали средства, выделяемые в этом году на благоустройство. Всего из федерального и областного бюджетов на обновление дворов и общественных пространств выделено 98 млн рублей. Работы по некоторым объектам еще продолжаются. По данным администрации Миасского округа, среди обновляемых объектов — большинство выбраны горожанами в рамках «Инициативного бюджетирования».

В городе преображаются скверы, спортивные и детские площадки, облагораживаются дворы и ремонтируются междворовые проезды и тротуары. Так, в рамках программы «Инициативного бюджетирования» обустраивается двор на улице Колесова. Работы здесь также близятся к завершению: уже установили детский игровой комплекс, песочный дворик, воркаут-комплекс, додекаэдр, качели, сообщает пресс-служба администрации.

Также в «Инициативное бюджетирование» вошли еще 15 дворов и скверов. Шесть объектов благоустроено по программе «Формирование комфортной городской среды»: в городе появились яблоневый сквер, спортивная площадка на стадионе «Южный», обновились территория возле МФЦ и площадка у городского пляжа на озере Тургояк, а также сквер на улице Вернадского и тропа здоровья в поселок Дачный.

Всего на это из областного и федерального бюджетов выделено более 98 млн рублей: по субсидии — 54,785 млн, по федеральной программе — 44,074 млн рублей.