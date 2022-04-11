В Челябинске просела плитка у стелы «Город трудовой доблести»

Монумент установили меньше года назад

В Челябинске после таяния снега обнаружились дефекты покрытия на Аллее Славы возле стелы «Город трудовой доблести». Плитка в форме кирпичиков «поплыла» — гранит местами не примыкает друг к другу и расположен на разном уровне, передает корреспондент ИА «Первое областное». Покрытие обещают заменить, сообщили в мэрии.

«Как окончательно оттает земля, все будет устранено в рамках гарантийных обязательств», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, 28 ноября 2021 года на Аллее Славы состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Монумент украсили изображениями, которые олицетворяют вклад южноуральцев в достижение общей победы в Великой Отечественной войне.

В июле 2021 года в Магнитогорске, в сквере Славы Магнитки, также была возведена стела «Город трудовой доблести».