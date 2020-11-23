В Миассе военные разбили палатку для ожидающих КТ пациентов

Глава города попросил помощи у военных в борьбе с коронавирусом.

В Миассе возле городской больницы № 2 разбили большую палатку, где пациенты могут в тепле подождать свою очередь на КТ. Неоценимую помощь в борьбе с COVID-19 по просьбе главы Миасса Григория Тонких оказала танковая дивизия, которая дислоцируется под Чебаркулем.

«Палатка площадью 40 квадратных метров уже развернута. Внутри палатки стоит специальное оборудование для обогрева. Всё работает», — рассказали «Первому областному» в пресс-центре Центрального военного округа.

Военная палатка способная выдержать мороз до −50 градусов Цельсия. Теоретически она может спасать пациентов до самой весны. Военные говорят, что передали палатку медикам до апреля.

«Компьютерный томограф в ГКБ № 2 — единственный в нашем городе. Каждый день здесь проходят обследования около ста пациентов. Не все они приходят к назначенному часу. Некоторые приезжают заранее. Оборудовать для них пункт ожидания в здании больницы нельзя, так как всё учреждение — чистая зона»,

— рассказала «Первому областному» пресс-секретарь миасской городской больницы № 2 Марина Антропова.

Больше мерзнуть на улице никому не придется.