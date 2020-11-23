Росздравнадзор проводит внеплановую проверку Минздрава Челябинской области

Ранее то же самое сделала прокуратура.

Росздравнадзор начал внеплановую проверку Министерства здравоохранения Челябинской области. Информация об этом размещена на сайте надзорного ведомства.

«С 19.11.2020 в отношении Министерства здравоохранения Челябинской области начата выездная внеплановая проверка по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится на сайте регионального Росздравнадзора.

Подробности выездной проверки не уточняются. Но по характеру сообщения можно сделать вывод, что она касается работы «скорой» в пандемию.

Ранее прокуратура Челябинской области указала Минздраву на нарушения в организации работы скорой помощи. Надзорное ведомство сочло незаконным ограничение списка симптомов, которые являются показанием для выезда бригады «скорой».