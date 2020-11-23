«С 19.11.2020 в отношении Министерства здравоохранения Челябинской области начата выездная внеплановая проверка по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится на сайте регионального Росздравнадзора.
Подробности выездной проверки не уточняются. Но по характеру сообщения можно сделать вывод, что она касается работы «скорой» в пандемию.
Ранее прокуратура Челябинской области указала Минздраву на нарушения в организации работы скорой помощи. Надзорное ведомство сочло незаконным ограничение списка симптомов, которые являются показанием для выезда бригады «скорой».