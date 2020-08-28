В Миассе табачная ОПГ лишится десятков миллионов рублей и свободы

Подделку планировали продавать в ларьках и небольших магазинах по всей Челябинской области.

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УМВД по Челябинской области раскрыло преступную группу, которая планировала продавать контрафактные сигареты в особо крупных объемах, дело направлено в суд. Речь о 1,75 млн пачек подделок, которые четверо участников преступной группы закупили и разместили на складах в Миассе. Производители оценили стоимость этой партии в 35 млн рублей.

Злоумышленники планировали продавать поддельные сигареты в ларьках и небольших магазинах по всей Челябинской области, создав сеть распространения опасной продукции. Сейчас полиция устанавливает, где произведен контрафакт, каким образом удалось закупить такую крупную партию, и устанавливает других причастных к преступному бизнесу.

Челябинская область является одним из лидеров по объему теневого рынка сигарет. По данным аналитического исследования журнала «Эксперт» нелегальные сигарет занимают почти 22% рынка региона, а их оборот лишает федеральный бюджет 1,6 млрд рублей в виде неуплаченных акцизов и НДС.

В среднем по стране нелегальные сигареты занимают более 15% рынка, а суммарный ущерб бюджету от теневого рынка табака превышает 100 млрд. Производители сигарет неоднократно отмечали о том, что теневому рынку табака необходимо активно противостоять.

«Для победы над нелегальным табаком необходима системная работа: ужесточение законодательства на федеральном уровне и последовательная правоприменительная практика», — ранее сообщал директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев.

Помимо экономических потерь в виде недополученных доходов консолидированного бюджета и удару по добросовестной торговле, важнейшая проблема — доступ несовершеннолетних к табаку.

Как сообщала эксперт по борьбе с подростковым курением Анна Сорочинская, именно продавцы контрабанды или контрафакта являются основными поставщиками сигарет для несовершеннолетних: из 10 точек, торгующих нелегальным табаком, 8 — продают нелегальную продукцию подросткам.