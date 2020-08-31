«Веломарафон чистой воды» пройдет в Миассе

Событие состоится 12 сентября.

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В Миассе пройдёт велопробег вокруг Тургояка. «Веломарафон чистой воды» состоится 12 сентября. Событие было перенесено на месяц в связи с пожеланием участников, рассказали «Первому областному» организаторы мероприятия.



«„Веломарафон чистой воды“ в этот раз пройдет в формате „тренировка“ — это обусловлено тем, что в Челябинской области полностью не сняты ограничения, связанные с эпидемией коронавируса», — подчеркнули представители марафона.

Участникам марафона предлагается пройти дистанции 30 и 50 километров по периметру озера. Все они будут разделены на 6 категорий.

«Особенностью нынешнего велозаезда станет „Миасский зачёт“ — определение сильнейшего велосипедиста Миасса. Регистрация участия в „Веломарафоне чистой воды — 2020“ уже доступна по ссылке: www. sports-events. ru. Там же можно ознакомиться с Положением тренировки. Каждый из участников перед началом получит от организаторов необходимые атрибуты и памятный сувенир о событии — „Медаль участника“. Кстати, те, кто пройдут регистрацию до 9 сентября (18:00) смогут прикрепить на велосипед именной номер»,— добавили организаторы.

Представители веломарафона подчеркнули, что на трассу оказали огромное влияние лесные пожары, которые бушевали на Тургояке этим летом. Также коррективы были внесены из-за дождей. Поэтому всем участникам рекомендуют заранее ознакомиться с трассой.