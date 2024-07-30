В селе под Миассом отсыпают временную дорогу из‑за подтопления

По ней можно будет выехать на трассу М‑5

В Миассе село Смородинка оказалось разделено на две части из-за вышедшей из берегов реки Миасс. Дорога из села пока остается в проезжем состоянии, однако если поток воды увеличится, то село окажется отрезанным. В связи с этим местные власти приняли решение отсыпать резервную дорогу, которая выводит на трассу М-5, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Со стороны улицы Школьной отсыпается и грейдируется дорога, ведущая на трассу М-5, через которую можно будет въехать в село и выехать их него. В ближайшее время дорожные работы будут завершены. Призываем жителей села пользоваться именно этой дорогой», — сказал начальник управления ЖКХ Роман Комаров.

В случае, если поток воды увеличится, прибрежную часть реки будут отсыпать щебнем. При усугублении ситуации жителей эвакуируют.

Накануне в Миассе 24 частных дома и приусадебных участка подтопило после сброса воды с Поликарповского пруда. Жителей эвакуировали в ПВР.