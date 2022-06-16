В Миассе создадут экопромышленный парк

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем РЭО Денисом Буцаевым

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал ряд соглашений о сотрудничестве. Среди них — документ о взаимодействии в создании «Экотехнопарка» на территории Миасского городского округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денисом Буцаевым. РЭО планирует создать сеть экопромышленных (индустриальных) парков в восьми регионах России, в том числе и в Челябинской области.

«Строительство объектов инфраструктуры экопромышленного парка, в том числе научно-технического центра с офисными и выставочными пространствами, объектов электросетевого хозяйства, водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, а также обустройство подъездных дорог и внутриплощадочных проездов, планируется выполнить с использованием средств субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса на осуществление капитальных вложений», — пояснили в пресс-службе правительства.

Строить производственный объекты в экопромпарке будут резиденты на земельных участках, передаваемых им в аренду. Потенциальным инвестором минимум одного проекта выступило ООО «ЦКС» —с проектом по строительству мусоросортировочного комплекса. Комплекс будет обслуживать территорию Карабашского кластера.

Ранее сообщалось, что в Миассе завод «Урал» построит новый городок.



Также сегодня губернатор Алексей Текслер и заместитель генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании Сергей Лапшин заключили соглашение о развитии проекта транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Южноуральский»