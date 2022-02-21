Экоактивистов включили в рабочую группу по строительству мусороперерабатывающего завода в Миассе

Диалог с жителями организовали в общественной палате города

Общественники Миасса войдут в рабочую группу по проекту мусороперерабатывающего комплекса. Такая резолюция была принята на совместном заседании общественной палаты Миасса и экологического совета при главе Миасса. На встрече, которая проходила в здании местной администрации, обсуждались планы по строительству в округе мусороперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба регоператора по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса».

Объект на 1763-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» предлагает построить «Центр коммунального сервиса». Для размещения рассматривается участок между Миассом и Златоустом, который удален на 3 километра от ближайшего поселка, на 1,5 километра от дачных участков. Расстояние до жилой застройки Миасса составляет 15 километров, до горнолыжного центра «Солнечная долина» — около 10 километров.

Чтобы проект состоялся, требуется изменение статуса земельного участка. Сейчас там возможны только сельскохозяйственные работы. Проект соответствующих изменений в генеральный план Миасского городского округа сейчас проходит общественные обсуждения.





На встрече в Миассе представители ЦКС рассказали подробности предлагаемых решений. На площадке планируется построить сортировочный комплекс, который позволит выбирать годное к переработке сырье. Этот объект будет рассчитан на сортировку до 110 тысяч тонн ТКО в год. Выборку вторичных ресурсов планируется довести до 40%. Мусор, который нельзя переработать, будет направляться на полигон ТБО в Полетаево. Никакого захоронения на площадке нового предприятия не будет. На площадке планируется разместить цех по переработке пластиковых бутылок. Из этого сырья будут изготавливать специальные гранулы, которые пойдут на производство новой тары и пищевой пленки.

Необходимость строительства завода в ЦКС объясняют экономической целесообразностью. Мусора в Миассе и Златоусте образуется много, а складировать его некуда. В течение нескольких лет в Миассе закрыта Васильевская свалка, в Златоусте тоже нет полигона. В Карабашском кластере вообще нет площадки, на которую можно было бы направлять отходы. Мусор приходится вывозить за сто километров на удаленный полигон ТБО в Полетаево. В тарифе регионального оператора для потребителей Миасса, Златоуста, Чебаркуля и других ближайших муниципалитетов 67% расходов — это затраты на перевозку. Из-за большого транспортного плеча с июля 2022 года тариф на услугу по обращению с ТКО в Карабашском кластере будет одним из самых высоких на территории Уральского федерального округа. Население этого не почувствует за счет утверждения льготных ставок, плата для жителей скорректируется в пределах 3,4%. А вот для юридических лиц тарифные ставки станут серьезной нагрузкой.





Генеральный директор ЦКС Захид Камилов рассказал, что размещение объекта на участке между Златоустом и Миассом, по мнению проектировщиков, — наиболее оптимальный вариант. Причина в том, что в Миассе с более развитой туристической инфраструктурой образуется 46 тысяч тонн ТКО в год, а в Златоусте (сопоставимом по численности населения) значительно меньше — 33 тысячи тонн. При этом оба этих муниципалитета образуют порядка 70% коммунального мусора всего Карабашского кластера (в состав кластера входит семь городов). Размещение объекта между самыми крупными городами уменьшит расстояние, на которое перевозится мусор. А извлечение 40% вторсырья поможет снизить объем перевозимых отходов. Таким образом тариф можно будет снизить.

Некоторые жители Миасса против строительства мусороперерабатывающего завода. Общественникам удалось добиться отказа от размещения объекта вблизи озера Кошкуль. Люди протестовали не только из-за возможного загрязнения водоема, но и из-за увеличения нагрузки на дорожную сеть города. Проект предполагал, что мусоровозы будут ездить по территории Миасса. Новая предлагаемая локация исключает необходимость перевозки мусора из Златоуста через Миасс. При реализации проекта мусоровозы будут направляться по трассе М-5, не заезжая при этом в черту Миасса и окружные поселки.

Часть миасцев считает, что новое предприятие тоже может оказать негативное влияние на ближайшие природные объекты, а также на приток реки Атлян. Кроме того, рядом расположены Хамитовские болота, где водятся дикие кабаны. Строительство комплекса, по мнению экологов, может разрушить привычную для животных среду обитания. В ответ на эти опасения Захид Камилов заявил, что сортировочный комплекс не будет образовывать никаких фильтратов, которые могут попасть в воду или загрязнить почву. Фильтраты образуются только в случае захоронения мусора. А такая деятельность на новом предприятии будет невозможна в силу территориальной схемы обращения с отходами.

По словам представителя ЦКС, поставляемый на сортировку мусор будет складироваться в крытом ангаре на бетонное основание. Отходы не будут задерживаться на объекте дольше трех дней. Выбранное из мусора вторичное сырье будет сразу направляться на переработку, а оставшийся мусор — вывозиться на полигон ТБО в Полетаево.

Главу Миасса Григория Тонких на обсуждении заинтересовало, что представляет собой компостирование органических отходов — не приведет ли такое перерабатывающее производство к выбросам в атмосферу и грунт.

Захид Камилов сообщил, что такие объекты представляют собой бетонные ванны, что исключает возможность контакта их содержимого с почвой. Сама органика при компостировании герметично укрывается специальной тканью. И технология компостирования предполагает исключение контакта с атмосферой, только так достигается получение конечного продукта — почвогрунта, который может использоваться для дорожного строительства. Впрочем, решение о размещении на предприятии компостных ванн пока не принято. Работа над конкретными производственными решениями будущего мусороперерабатывающего комплекса еще предстоит.

Напомним, администрация Миасского городского округа до 18 марта проводит общественные обсуждения проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса. Он позволит выполнять сортировку твердых коммунальных отходов и переработку вторичного сырья. Построить предприятие планируют к 2025 году. Объект собираются строить северо-западнее озера Песчаное, рядом с федеральной трассой М-5 «Урал». Площадь территории составляет 216 тыс. кв. м.