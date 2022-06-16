Челябинская область будет развивать ТЛК «Южноуральский» совместно с Государственной лизинговой компанией

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с директором ГТЛК Сергеем Лапшиным

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании Сергей Лапшин заключили соглашение о развитии проекта транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Южноуральский» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Южноуральская» в Увельском районе Челябинской области. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Географическое положение ТЛЦ „Южноуральский“ позволит встроиться в международный транспортный коридор „Север-Юг“ для увеличения товарооборота со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива. Загрузку ТЛЦ могут обеспечить уральские производители труб, металлопроката, сельхозпродукции. Есть возможность и формирования встречных грузопотоков, что позволяет не только снизить транспортные издержки, но и исключить порожний пробег подвижного состава», — отметил Алексей Текслер.

ТЛК «Южноуральский» занимает площадь в 180 га. Там размещены шесть железнодорожных путей, контейнерная площадка для обработки и хранения грузов площадью 14 га, складские помещения класса «А» площадью 82 тыс. кв. м.

Работа ТЛЦ «Южноуральский» будет способствовать выходу российских экспортеров-резидентов на рынки дружественных стран Центральной Азии.

Напомним, Алексей Текслер и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрихдоговорились ранее о создании на территории комплекса производства по выпуску контейнеров, которые смогут заменить западные аналоги.