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/ В Миассе сильный ливень затопил улицы и оставил людей без электричества

В Миассе сильный ливень затопил улицы и оставил людей без электричества

Последствия непогоды попали на видео.
сегодня в 13:18
  |  Общество

Накануне, 28 июня, в Миассе бушевала стихия. Сильный ветер и ливень доставил местным жителям большие проблемы. Городские улицы затопило. Уровень воды местами составлял около 10 сантиметров, говорят очевидцы. Ливневая канализация не справлялась с большими потоками воды. Пешеходы были вынуждены идти по воде в обуви. А автомобили медленно двигались по проезжей части, чтобы не угодить в скрытую под «рекой» яму.

Сам лично переходил дорогу. Переплывал, можно сказать, по щиколотку воды еще и с течением. — поделился в соцсетях один из местных жителей.

Местные жители сообщают, что на время в некоторых домах и офисах выключался свет. Очевидцы сняли на видео последствия непогоды.

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