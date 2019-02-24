/ Спустя век в деревушке на Южном Урале будет проведено электричество

Деревня Плотинка в Златоустовском городском округе будет электрифицирована через год.

Глухая деревушка в Златоустовском районе Челябинской области существует уже 105 лет. За это время, население деревни Плотинка сократилось с 300 до 10 человек. Школа, фельдшерский пункт, магазин и клуб — стоят пустые и покинутые. Дороги в деревню практически нет: зимой есть шанс добраться на внедорожнике по укатанному снегу, в другое же время года дорогу размывает. В деревне даже нет электричества, каждый житель использует бензогенератор. Впрочем, в 2007 году в деревне установили дизельную станцию на 100 кВт. Но поставлять солярку в деревню не стали, а самим жителям это оказалось не по карману.

Отсутствие цивилизации очень привлекает туристов. Сюда приезжают целые группы, чтобы насладиться тишиной, порыбачить, а также покататься на снегоходах или квадроциклах.

В основном это люди, которые предпочитают экстремальные виды отдыха: квадроциклисты, снегоходчики. И просто те, кто желает погрузиться в действительность российской глубинки. — рассказывает сайту «Первый областной» привозящий экскурсии в Плотинку Глеб Рыбкин.

Местные жители же вынуждены выживать в подобных условиях постоянно. Бензогенераторы и светодиодные ленты, а также солнечные батареи помогают людям вести хозяйство. Все это бьет по кошельку людей.

Я бы хотел купить большой холодильник. Мне, как фермеру, важно хранить продукты: мясо, молоко. Для того, чтобы холодильник работал, нужен бензогенератор большей мощности — это дорого. Зимой я храню продукты на улице, летом бегаю к соседу, у него есть холодильник. — поделился своей бедой с сайтом «Первый областной» местный житель Игорь Коротков.

Но эти проблемы местных жителей скоро разрешатся, электричество в глухую деревушку все-таки проведут.

В этом населенном пункте будет смонтирована линия 6 кВ. Около 21 километра вдоль дороги. Затем будет произведен монтаж трансформаторной подстанции. — поделился планами с сайтом «Первый областной» и.о. директора филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» Игорь Красиков.

Жителям деревни осталось подождать еще немного, до конца года электричество в Плотинку проведут.

Подробнее о жизни в глухой деревне без электричества смотрите 24 февраля, в 21:30, в программе «Итоги. Время Новостей» на телеканале ОТВ.