С 1 мая в Миассе запустят дополнительные муниципальные садовые маршруты. Рейсы для дачников будут выполнять до 15 октября. Об этом сообщили в городской администрации.

Жители Миасса смогут воспользоваться следующими садовыми маршрутами:

№ 411 Автозавод — сад «Любитель»;

№ 407 Автозавод — сад «Бызгун»;

№ 412 Автозавод — сад «Родничок»;

№ 435 Автозавод — сад «Южный»;

№ 417 Автозавод — сад «Вишневый»;

№ 418 Автозавод — сад «Лиственный»;

№ 419 Автозавод — сад «Чашковский»;

№ 410 Ур. Добровольцев — сад «Северный-2»;

№ 415 Ур. Добровольцев — сад «Брусничный»;

№ 428 Ур. Добровольцев — сад «Земляничный»;

№ 415И Стадион — сад «Ильмены», сад «Ильмены Южные»;

№ 416В Автозавод — сад «Энергетик»;

№ 416У Ур. Добровольцев — сад «Энергетик»;

№ 10С Автозавод — СНТ «Золотая долина»;

№ 423 Автозавод — СНТ «Калинушка»;

№ 394С Автозавод — СНТ «Смородинка».

Напомним, для челябинцев также с 1 мая по 15 октября будут работать садовые маршруты. Региональный Миндортранс опубликовал расписаниеВ Магнитогорске для садоводов запускают 13 дополнительных ежедневных автобусных маршрутов. Расписание составлено с 16 апреля по 16 октября 2022 года. В Златоусте с 1 мая по 15 октября также будут работать садовые маршруты.