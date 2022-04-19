С 1 мая в Миассе запустят дополнительные муниципальные садовые маршруты. Рейсы для дачников будут выполнять до 15 октября. Об этом сообщили в городской администрации.
Жители Миасса смогут воспользоваться следующими садовыми маршрутами:
№ 411 Автозавод — сад «Любитель»;
№ 407 Автозавод — сад «Бызгун»;
№ 412 Автозавод — сад «Родничок»;
№ 435 Автозавод — сад «Южный»;
№ 417 Автозавод — сад «Вишневый»;
№ 418 Автозавод — сад «Лиственный»;
№ 419 Автозавод — сад «Чашковский»;
№ 410 Ур. Добровольцев — сад «Северный-2»;
№ 415 Ур. Добровольцев — сад «Брусничный»;
№ 428 Ур. Добровольцев — сад «Земляничный»;
№ 415И Стадион — сад «Ильмены», сад «Ильмены Южные»;
№ 416В Автозавод — сад «Энергетик»;
№ 416У Ур. Добровольцев — сад «Энергетик»;
№ 10С Автозавод — СНТ «Золотая долина»;
№ 423 Автозавод — СНТ «Калинушка»;
№ 394С Автозавод — СНТ «Смородинка».
Напомним, для челябинцев также с 1 мая по 15 октября будут работать садовые маршруты. Региональный Миндортранс опубликовал расписание. В Магнитогорске для садоводов запускают 13 дополнительных ежедневных автобусных маршрутов. Расписание составлено с 16 апреля по 16 октября 2022 года. В Златоусте с 1 мая по 15 октября также будут работать садовые маршруты.