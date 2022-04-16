С 1 по 15 октября в Челябинске будут работать садовые маршруты. Региональный Миндортранс опубликовал расписание маршрутов в пригородные садовые товарищества.

Всего в этом году утверждено 15 маршрутов до пригородных СНТ:

№ 102-с: ДК «Строитель» — база отдыха «Автобусник», время отправления от ДК 9:00 и 17:45, от «Автобусника» — 10:15 и 19:00 ежедневно;

№ 103-с: Теплотехнический институт — сад «Лесная поляна», время отправления от Теплотеха с 1 мая по 14 сентября 08:00, 16:00 и 18:10, от сада — 08:40, 16:40 и 18:50. С 15 сентября по 15 октября от Теплотеха — 09:00, 15:00 и 17:10, от сада — 09:40, 15:40, 17:50 ежедневно;

№ 105-с: ДК «Строитель» — сад «Узункуль», время отправления от ДК в среду 09:00 и 18:00, в субботу — в 9:00, в воскресенье — в 18:00; от сада в среду в 10:00 и 19:00, в субботу — в 10:00, в воскресенье — в 19:00;

№ 106-с: Стадион «Мечел» — сад «Тимер», время отправления от стадиона в среду, пятницу, субботу и воскресенье 9:00 и 18:00, от сада — в среду, пятницу, субботу и воскресенье 10:00 и 19:00;

№ 107-с: ул. Чичерина — сад «Кировский», время отправления от Чичерина 07:45, 09:25, 11:05, 17:00 и 18:40, от сада — 08:35, 10:15, 11:55, 17:50 и 19:30 ежедневно;

№ 110-с: ул. Чичерина — сад «Электрометаллург», время отправления от Чичерина с понедельника по пятницу 07:30, 09:00, 16:05, 17:30 и 18:55, с субботы по воскресенье — 07:30, 09:00, 10:30, 16:05, 17:30, 18:55; от сада — с понедельника по пятницу 08:10, 09:40, 11:10, 16:45, 18:10 и 19:35, с субботы по воскресенье в 08:10, 09:40, 11:10, 16:45, 18:10 и 19:35;

№ 112-с: железнодорожный вокзал — сад «Кузнец-3», время отправления от вокзала 8:00 и 18:00, от сада — 10:05 и 19:15 ежедневно;

№ 117-с: ул. Чичерина — сад «Тракторосад-5», время отправления от Чичерина 08:30, 10:15, 16:20 и 18:05, от сада — 09:25, 11:10, 17:15 и 19:00 ежедневно;

№ 119-с: Теплотехнический институт — сад «Теплостроевец», время отправления от Теплотеха 08:15 и 18:25, от сада — 09:05, 19:15 ежедневно;

№ 120-с: ул. Чичерина — сад «Курчатовец», время отправления от Чичерина 07:40, 09:20, 11:00, 16:50 и 18:30, от сада — 08:30, 10:10, 11:50, 17:40 и 19:20 ежедневно;

№ 121-с: Областная больница — сад «Заречный», время отправления от больницы 09:00 и 17:30, от сада — 09:40 и 18:10 ежедневно;

№ 128-с: ул. Чичерина — сад «Кировский-2», время отправления от Чичерина 09:00, 10:35, 15:45 и 17:20, от сада — 09:50, 11:25, 16:35 и 18:10 ежедневно;

№ 131-с: Областная больница — сад «Курчатовец», время отправления от больницы 08:00, 12:00 и 18:00, от сада — 09:00, 13:00 и 19:00 ежедневно;

№ 170-с: Комсомольский проспект — ДНТ «Песчаное озеро», время отправления от проспекта со вторника по воскресенье 08:00 и 17:45, от ДНТ — со вторника по воскресенье 09:20 и 19:05;