Для магнитогорских садоводов с 16 апреля запускают дополнительные 13 автобусных маршрутов

Они будут курсировать в садовые товарищества полгода

В Магнитогорске для садоводов запускают 13 дополнительных ежедневных автобусных маршрутов. Расписание составлено с 16 апреля по 16 октября 2022 года. Пенсионеров города обеспечивают бесплатным проездом и провозом багажа. На сайте администрации опубликовали расписание движения автобусов. Пока город металлургов первым в этом году запустил садовые маршруты.

С 16 апреля пустят автобусы в сады, которые находятся в черте города. 1 мая начнется движение по межмуниципальным маршрутам до садов, расположенных за границами Магнитогорска. От вокзала автобусы будут ходить до СНТ «Березовая роща», СНТ «Газовик», СНТ «Энергетик», СНТ «Сабановка», СНТ «Металлург-3».

Для городских маршрутов задействуют автобусы как большого, среднего, так и малого классов. Отправляться они будут, как и прежде, от шести остановок, расположенных в разных частях города.

В мэрии напомнили, что пенсионерам предоставляется льгота в виде бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным садовым маршрутам.

Между тем накануне правительство РФ упростило порядок получения земельного участка. Теперь его можно будет выкупить без торгов для ведения огорода и хозяйства.



Садоводы Челябинской области, в свою очередь, выдвигают изменения в законодательство, чтобы передавать заброшенные участки желающим возделывать землю.

О том, какие важные шесть изменений в законодательстве ждут южноуральских садоводов, — в материале ИА «Первое областное».









