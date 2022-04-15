В Златоусте с 1 мая по 15 октября будут работать садовые маршруты, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Публикуем список автобусов, которыми могут воспользоваться садоводы.
15: ДОЛ «Лесная сказка» — «Белый ключ».
14: улица Горького — СНТ «Губенка».
9: автовокзал — СНТ «Металлург».
437-с: «Машиностроитель» — СНТ «Уралдача».
Подробное расписание движения будет опубликовано на сайте МУП «Автохозяйство администрации ЗГО».
Напомним, в Магнитогорске для садоводов запускают 13 дополнительных ежедневных автобусных маршрутов. Расписание составлено с 16 апреля по 16 октября 2022 года. Пенсионеров города обеспечивают бесплатным проездом и провозом багажа.