В Златоусте с 1 мая по 15 октября будут работать садовые маршруты, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Публикуем список автобусов, которыми могут воспользоваться садоводы.

15: ДОЛ «Лесная сказка» — «Белый ключ». 

14: улица Горького — СНТ «Губенка». 

9: автовокзал — СНТ «Металлург». 

437-с: «Машиностроитель» — СНТ «Уралдача».


Подробное расписание движения будет опубликовано на сайте МУП «Автохозяйство администрации ЗГО».

Напомним, в Магнитогорске для садоводов запускают 13 дополнительных ежедневных автобусных маршрутов. Расписание составлено с 16 апреля по 16 октября 2022 года. Пенсионеров города обеспечивают бесплатным проездом и провозом багажа.