В Миассе пустили новые троллейбусы «Синара»

Они вышли на маршруты № 3 и 4

В Миассе начали курсировать новые троллейбусы марки «Синара». Пока только две машины, но к субботе выйдут все пять. Об этом сообщили в мэрии.

Два первых троллейбуса вышли на маршруты № 3 «Вокзал — Машгородок» и 4 «Вокзал — п. Строителей». Машины появились в городе по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках программы обновления общественного транспорта региона.

К слову, Челябинский завод городского электротранспорта вскоре поставит 12 троллейбусов «Синара-6254» в Калининград.