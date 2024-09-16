Миндор объявил конкурс на лучший снимок с транспортом Челябинской области

Работы принимаются с 16 сентября по 14 октября

Жители Челябинской области могут сделать снимки с дорогами и общественным транспортом и получить за это ценный приз. Конкурс на лучшую фотографию объявил региональный Миндор.



Конкурс «Дороги и транспорт. Время ярких красок» посвящен не только общественному транспорту и дорогам, но и реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Мы ждем добрых, позитивных и вдохновляющих фотографий. В центре внимания — дороги, общественный транспорт, наш уникальный регион и люди, которые здесь живут, работают и путешествуют», — сказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта области.

Участники могут прислать до пяти фотографий. Миндор области принимает работы с 16 сентября по 14 октября. Победителей выберут в трех номинациях. Подробнее читайте на сайте ведомства.