В Миассе пройдет акция «Особенности национальной уборки»

Она направлена на воспитание бережного отношения к природе

В эти выходные, 27 июля, Миасс присоединится к акции «Особенности национальной уборки». Участники не только наведут порядок в парке Автозаводцев, но и примут участие в мастер-классах, играх, викторинах, а также увидят автомобильную выставку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Целью проекта является объединение многонационального народа России через любовь к природе.

«Акция направлена на экологическое просвещение граждан, воспитание бережного отношения к природе, вовлечение населения в экологическую повестку, воспитание экологического патриотизма и формирование экологических привычек. Основное отличие акции от других субботников в том, что уборка проходит как настоящий праздник: в каждом регионе уникальная программа, отражающая местные традиции, культуру и национальный колорит», — сказала директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева.

Такая уборка проходит по всей стране второй год подряд. В прошлом в акции приняли участие более восьми тысяч человек, которые собрали 80 тонн мусора.

Сбором мусора займутся общественники, представители промышленных предприятий, научного сообщества, образовательной сферы, искусства и спорта. Начало в 9:00 в парке Автозаводцев, на площадке автодрома школы «Сатурн-Авто», а сам старт в 9:30. Южноуральцам советуют взять с собой дождевики и резиновые сапоги на случай непогоды.

Организатором акции выступает фонд «Компас» (Москва) при поддержке правительства Челябинской области.