В Миассе провели рейд, выявляющий нарушителей масочного режима

Жители города неохотно надевают средства защиты органов дыхания.

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На территории Челябинской области все еще продолжает действовать масочный режим, однако не все жители региона соблюдают необходимые меры профилактики. Контроль за соблюдением правил ужесточился в ряде муниципалитетов области. В Миассе были организованы ежедневные рейды в общественных местах для того, чтобы объяснить местным жителям необходимость соблюдения правил профилактики.

«По поручению главы Миасского городского округа специалисты управления ГО ЧС совместно с полицией ежедневно проводят рейды по соблюдению масочного режима. Проверки проходят на объектах в центральной части города, в том числе и в ТРК „Слон“. Взаимодействуя со службой безопасности торгового центра, мы проводим профилактические беседы о соблюдении масочного режима в местах общего пользования. К сожалению, не все граждане соблюдают требования по соблюдению масочного режима. По итогам проверки в пятницу было составлено пять протоколов об административных нарушениях. Профилактическая работа проводится ежедневно», — прокомментировал ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ заместитель директора управления ГО ЧС Миасского городского округа Андрей Кузнецов.

У входа в ТРК сотрудники службы безопасности и управления ГО ЧС просят посетителей надеть маски, а также соблюдать социальную дистанцию. Однако не все граждане готовы носить средства защиты органов дыхания постоянно.

«От маски очень устаешь. Иногда ты забываешь, что ее нужно надевать, идешь в магазин, а зайти без маски нельзя. И не только в магазин, это очень неудобно. К тому же, в игровой комнате дети без масок, кто-то снимает маски в магазине», — делится мнением посетительница ТРК «Слон».

Многие жители Миасса надевают маску не из-за страха заразиться, а потому, что того требуют профилактические меры. За нарушение масочного режима граждан могут привлечь к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». За данное нарушение можно получить предупреждение, также суд может назначить штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.