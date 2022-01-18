В Миассе построят мусороперерабатывающий комплекс

Размещать полигон ТБО рядом с городом не станут

В Миассе идет подготовка к строительству мусороперерабатывающего комплекса, который должен уменьшить объем захоронений бытовых отходов в Полетаево. Новый объект запустят в эксплуатацию к 2025 году, он станет одним из самых передовых в России. Об этом стало известно во вторник, 18 января, на сайте регионального оператора по обращению с отходами ООО «Центр коммунального сервиса». Как передают представители компании, жители Миасса выступили против появления объекта, поэтому комплекс будет представлять собой только цех по сортировке и производственные площадки по переработке вторичного сырья. Полигон ТБО на территории Миасского округа размещать не будут.

В Центре коммунального сервиса предложили включить объект в новую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами в Челябинской области. Документ утвердило региональное министерство экологии в конце 2021 года. Согласно схеме, на Южном Урале будут построены новые предприятия, работа которых позволит значительно сократить объемы захоронения мусора для реализации национального проекта «Экология».

«Уже к 2030 году весь мусор перед захоронением должен проходить обязательную обработку (сортировку) для извлечения из него годного к переработке вторичного сырья (бумаги и картона, пластиков, стекла и металлов). При этом доля отходов, которые должны возвращаться во вторичный оборот, должна составлять 50%. Достичь таких показателей и помогут новые современные производства. Они будут появляться во всех кластерах», — рассказали в ЦКС.

Новым объектом должен стать Миасский мусоросортировочный комплекс, который возьмет на себя нагрузку Карабашского кластера. Его ввод должен позитивно отразиться на тарифе для жителей округа, обещает регоператор.

В ЦКС пояснили, что до конца прошлого года в Миассе действовал старый мусоросортировочный комплекс. Но в декабре его закрыли из-за устаревших технологий и неэффективной выработки вторсырья. Теперь весь мусор Карабашского кластера приходится вывозить в Полетаево.

«А это сто километров лишнего пробега. При перевозке на столь далекое расстояние отходы основательно перемешаются. В результате происходит сильное загрязнение бумаги, картона, отдельных видов пластика и стекла. И эти материалы в итоге становятся непригодны для переработки. И их приходится направлять на захоронение», — рассказал генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Мусороперерабатывающий комплекс в Миассе должен выбирать к переработке до 50% мусора. Это будут самые передовые показатели в России. Таким образом, на захоронение в Полетаево будут вывозить меньше пустого мусора, что сократит расходы на транспортирование. В ЦКС признались, что часть жителей округа были против строительства объекта.

«Мы понимаем, что по вопросу появления объекта были определенные возражения со стороны общественности Миасса. Мы уважаем мнение жителей города, учитываем этот момент. Именно поэтому речь идет о строительстве исключительно сортировочного комплекса и производств по переработке вторичного сырья. Размещение полигона на планируемом под строительство участке не рассматривается, так как земли там непригодны для захоронения отходов», — добавил генеральный директор ЦКС.

Объекты, которые включены в территориальную схему, должны быть запущены в эксплуатацию к 2025 году. Также напомним, что в 2022 году должен заработать новый комплекс в Магнитогорском кластере. Строительством объекта занимается концессионер — АО «Ситиматик». Через несколько лет подобный объект должен быть построен в Челябинском кластере — в Чишме.