Суд подтвердил нарушение закона собственниками мусорного полигона в Копейске

Компаниям придется выплатить штрафы

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил злоупотребление своим положением ООО «Комтранссервис» и ООО «Комтранссервис+» и поддержал решение УФАС о штрафе для компаний. Ранее антимонопольная служба выявила нарушение закона о защите конкуренции этими организациями. Весной 2020 года они приостановили оказание услуг по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов в Копейске для Центра коммунального сервиса.

«Владельцы полигона ТКО „Южный“ запретили мусоровозам подрядчиков ЦКС въезд на территорию объекта. В результате действий собственников, которые они объясняли наличием задолженности регионального оператора перед полигоном, услуга по обработке и захоронению ТКО с 1 марта 2020 была прекращена полностью. В результате указанных действий „КТС“ и „КТС+“ санитарно-эпидемиологическая обстановка в Копейском городском округе оказалась под серьезной угрозой, а региональный оператор был вынужден направить потоки отходов на полигон ТБО в Полетаево, что на тот момент противоречило установленной Территориальной схеме», — поясняли ранее в Центре коммунального сервиса.

По итогам разбирательства УФАС признало действия «Комтранссервиса» и «Комтранссервиса+» злоупотреблением доминирующим положением. Они единственные занимаются обработкой и захоронением мусора в Копейске. Наличие задолженности со стороны ЦКС, по мнению антимонопольного ведомства, не могло являться основанием для приостановления услуг, поскольку это право для указанных организаций не предусмотрено ни законом, ни договором.

Челябинское УФАС обязало компанию «Комтранссервис» заплатить штраф в размере 201 тыс. рублей, «Комтранссервис+» — 134 тыс. рублей. Выплаты пройдут в пользу регионального оператора — Центра коммунального сервиса. Как отметили в пресс-службе антимонопольной службы, во время рассмотрения этого дела оказание услуг было возобновлено.